Kôprový denník #2 a.k.a. introvertní Estónci, tunajšia „jar“ a začiatok karantény

Do estónskeho Tartu prišiel marec a s tým aj nová časť môjho Kôprového denníka. Odkaz na predošlú časť TU.

Zhruba pred polrokom som sa dobrovoľne upísala nápadu vyraziť do jednej z Pobaltských krajín v rámci programu Erasmus+, konkrétne do Estónska. Človek by si myslel, že vám v rámci programu ponúknu možnosť vycestovať do hlavného mesta, Talinnu, no opak je pravdou. Moje kroky smerovali vo februári tohto roka do druhého najväčšieho mesta Estónska, Tartu. Pravdaže, všetko „druhé najväčšie“ a „prvé najväčšie“ je v Estónsku dosť relatívne, keďže Tartu je asi tak veľké ako moje rodné mesto na južnom Slovensku. Podľa štatistiky z roku 2017 má mesto zhruba 93-tisíc obyvateľov, takže by ste si z toho vzali, že sme tu všetci natlačení na sebe ako také myši. Nesprávne! Ale všetko pekne poporiadku.

Mesačný pobyt v Tartu...

Štvrtým marcom sa oficiálne vyznačí míľnik jedného mesiaca stráveného v estónskom meste Tartu. Za ten čas sa človek spozná ako-tak s mestom, zvykne si na MHD-čku a aj na to počasie, ktoré sa tu strieda častejšie ako nálady ženy s PMS. Noha aj po mesiaci stále bolí, avšak vyzerá to, že nebudem musieť ísť zastupovať do miestneho cirkusu akéhokoľvek slona v nejakom predstavení.

Čo som si po mesiaci strávenom v Estónsku odniesla za poznatky? Zatiaľ toľko, že nech sa jedná o akýkoľvek pajzeľ vo forme krčmy, tak tu stále nájdete možnosť platby kartou. Platí to aj na menšie obchody s potravinami. Nikde som zatiaľ nenašla ani upozornenie, že platba kartou je možná až od určitej výšky účtu. Môj druhý poznatok spočíva v tom, že Estónci sú blázni do športov. Usudzujem to z toho, že som videla niekoľkokrát aj miestne estónske babičky (žiadne „bábušky“, keďže estónčina nemá s ruštinou absolútne nič spoločné) brázdiť ulice na bicykloch. Niežeby som zato položila krk, že je to maximálne bezpečné. Koniec-koncov, poznáme dôchodcov na cestách. K bicyklom sa môžete dostať aj vy, pretože sa dajú vypožičať z niekoľkých staníc rozmiestnených zväčša pri autobusových zastávkach alebo na frekventovaných miestach. Dokonca aj pri intráku mám jednu! Stanice sú vždy plné, človek si ich môže vypožičať na nejakú dobu. Na to, aby ste nimi mohli jazdiť po meste, však potrebujete buď aplikáciu, kde si zaplatíte, alebo predplatený lístok na mestskú hromadnú dopravu.

Zároveň sa zamýšľam, či sa Estónci rodia s korčuľami na nohách alebo len nestíhajú posýpať chodníky soľou. Jeden taký skrytý ľad sa stal osudným aj mne. Niežeby som to konštatovala ako holý fakt, ale prikláňam sa k tej druhej možnosti. Ako som už povedala, počasie tu ide od desiatich k piatim. A keďže po daždi obvykle prichádza námraza, tak máte na druhý deň v meste vždy zadarmo predstavenie Labutieho jazera na ľade.

Univerzitné múzeum v Tartu. (Michaela Rošková)

Nenápadný štát menom Slovensko

Estónsko nie je len krajina o tom, kto si zvládne nezlomiť nohu na toľkom množstve ľadu. Začiatkom mesiaca sme spoločne s priateľmi vyrazili do tzv. „prevráteného domu“, ktorý sa nachádza vedľa budovy múzea, kúsoček na okraji mesta. Je to miestna atrakcia, dom je skutočne postavený „naopak“ a čím vyššie idete, tým silnejší je pocit gravitácie. Doslova vás to prišpendlí na zem. Práve tu som si všimla, akí rozdielni sme. Kým anglicky hovoriaca rodina veselo a nahlas diskutovala počas celej prehliadky a celkovo sa k nám rada pridružovala, tak estónska rodina.... no. Estónska rodina bola proste estónska. Rozprávali sa medzi sebou minimálne, ich tvárové výrazové prostriedky boli zúžené na mierne úsmevy a veľmi monotónne znejúce: „Oh.“ Začala som sa zamýšľať nad tým, ako vnímajú nás, Slovákov, príslušníci iných štátov. Nuž, existuje hneď niekoľko možností.

Možnosť A) Čo je to Slovensko? je možnosť, ktorá je väčšinou asociovaná s človekom, ktorý žije vo väčšom štáte napr. Čína, USA. Zažila som to aj v USA, ale príklad s jednou mojou čínskou spolužiačkou je najčerstvejší a pochádza priamo z Tartu. Boli sme zatiaľ len dve na hodine a čakali sme na príchod ostatných a profesora. Keďže extrovert sa vždy pustí v takýchto chvíľach do rozhovoru, tak áno, začali sme sa rozprávať. Prirodzene, že padlo aj na otázku, odkiaľ pochádzame. Povedala som, že: „Slovakia.“ No, toľko zmätku som nevidela v nikoho očiach tak veľmi ako v očiach mojej spolužiačky z Číny. Len sa nervózne zasmiala a povedala: „Aha. Ja som ani nevedela, že niečo ako Slovensko existuje.“ Au. O pár dní neskôr sa mi nálada mierne vylepšila, keď som zistila, že rovnaká situácia je aj prípad Estónska. Keď sa nás spýtali, prečo sme sa rozhodli ísť študovať do Estónska tak väčšina mlčala. Prihlásila sa však jedna Juhokórejčanka, ktorá povedala, že sem prišla študovať, aby spoznala krajinu, o ktorej doteraz nikdy nič nepočula. Na to sa jej však profesor spýtal, že kde si teda myslela, že sa Estónsko nachádza. Povedala, že niekde v severnej Afrike. .... au?!

Možnosť B) Vyzeráš ako typický Slovan. Táto možnosť mi bola ozrejmená, keď som sa teda so spolubývajúcou z Indie pustila do debaty, aké sú také „stereotypy“ súvisiace s výzorom ľudí z rôznych krajín. Na základe tohto mi bolo povedané, že mám veľmi slovanské črty – hnedé vlasy, hnedé oči a ružová pokožka. Tak ak by ste náhodou nevedeli – toto sme my!

Možnosť C) Neznášam Slovensko. Táto možnosť je, samozrejme, tak nadľahčená ako ostatné, ak niekto nepochopil môj častý sarkazmus. Spája sa však s príhodou, ktorá sa mi stala na jednej párty. Vo väčšej skupine s Rusmi (hej, mám šťastie!) sme sa začali baviť, že skade sme a tak. Keď som povedala opäť staré známe: „Slovakia.“, tak mi jeden dotyčný povedal, že pozná Slovinca, čo neznáša Slovensko. Vraj je to preto, lebo si každý mýli Slovensko a Slovinsko dokopy. A vraj preto, že sme ich nabili v nejakom športe či kde. Tak... #zábavné malichernosti.

Uličky v Tartu. (Michaela Rošková)

Jar, jazykové okienko a viac stereotypov

V polovici marca prišla do Estónska jar. Teda, hrozne naivne som si myslela, že jar do Estónska chodí načas, čiže v marci. Dni boli krásne, slnečné. Vonku štebotali vtáky (z nejakého dôvodu počujem ešte aj čajky), ľudia boli vonku (aj keď sme už mali niekoľko prípadov Covid-19 v Estónsku) a celé to vyzerala ako nejaká jarná idylka z niektorej z básní o jari. S vidinou, že nasledujúce dni už budú len takéto, som sa zobudila do nového dňa plná očakávaní... aby som hneď na to zistila, že vonku je to snežný orkán. Všade bolo snehu ako nakydaného, krajina bola belšia ako moja pamäť, keď sa snažím si na niečo spomenúť počas testu z estónčiny. Skrátka, estónska jar neexistuje. Minimálne nie dokonalá, bez akéhokoľvek snehu s konštantným štebotaním vtáčikov a slnečným počasím. Počasie v Tartu tak dokáže prejsť z letného počasia (všetko nad 7 stupňov je už hotové sparno) na snežnú smršť a opäť ten nebezpečný skrytý (a hlavne soľou neposypaný!) ľad.

Zhruba v tomto čase som sa zaprisahala, že sa už nebudem predstavovať ako Miška ale Michaela. Prinútili ma k tomu okolnosti s niekoľkými Rusmi. Vždy, keď sa totižto predstavujem ako Miška, tak sa nájde aspoň zopár ľudí, čo sa popod nos zasmejú. Bolo mi objasnené, že Miška znamená v ruštine „malý rozkošný medveď“, dokonca je to v podstate synonymum aj pre „macka na spanie“. Čiže hej, už som bola konfrontovaná s otázkou, prečo mi rodičia dali také meno? No hej, mami a oci, pýtam sa... prečo?!

Estónska jar je krutá, avšak zábavná. Ukázala mi ďalší stereotyp. Zoznámila som sa s dievčaťom zo Sibíri, ktoré malo v čase chladného počasia s nepríjemným vetrom nohavice kúsok nad členky. Spýtala som sa jej, či je normálna a nebojí sa, že prechladne. Ubezpečila ma, že u nich je to vraj bežné mať -40 stupňov Celzia. Čo ma však najviac zarazilo bolo, keď povedala, že v Tartu je neskutočné teplo. Skoro ako v lete. Ehm, teplo. V tom čase bolo niečo okolo nuly.

Estónska "jar" v plnom prúde. (Michaela Rošková)

Estónska karanténa

Bolo by optimistické povedať, že sa Covid-19 nedostal aj do Estónska. Priala by som si to, pretože potom by som mohla vycestovať na všetky tie výlety, čo ma čakali. Helsinki, Štokholm, Petrohrad, Tallinn... ale nič z toho. Prvý prípad Covid-19 sa objavil už koncom februára, ale nikto si z toho nič nerobil. Skoro až do konca marca. Estónci čakali, školy sa nerušili a okrem typických vyhlásení, aby si ľudia umývali ruky a kúpili si masky, sa nerobilo nič. Náhle však stúplo číslo nových prípadov a nám konečne zavreli školu a presunuli vyučovanie na internetovú formu. A to až do 1. mája.

Napriek tomu si Estónci udržujú stále estónsku náturu. Už v počiatkoch nepanikárili tak ako Slováci, nevykupovali cestoviny a múku z obchodov. Nikto sa zároveň v Lidli nebil o mydlá a nie, nie je to tým, že tu Lidl nie je. Jediná panika u Estóncov spočívala v tom (a stále spočíva), keď zistia, že v autobuse už nie je jediné voľné miesto, kde by sedeli osamote, a budú si musieť k niekomu prisadnúť. Príliš veľa kontaktu na Estóncov. Ale v čase korony už chce byť v podstate každý ako Estónci.

Prípadov Covid-19 v Estónsku stúpa. Ku koncu marca je už 715 potvrdených prípadov, 20 vyliečených a 3 mŕtvi. Skutočne sa nejedná o Erasmus, o akom som snívala. Pravdepodobne na zastavenie týchto rýchlo stúpajúcich čísel prijíma estónska vláda ďalšie opatrenia – zavreté nákupné centrá, fungujú len donášky a obzvlášť veľký apel na udržiavanie dvojmetrových odstupov na verejných priestranstvách, ihriskách a určitých spoločenských zhromaždeniach. Posledné opatrenie ani vlastne nie je opatrenie, ale typická estónska sociálna realita.

Opäť raz estónske domčeky. Miesto karantény každého jedného občana. (Michaela Rošková)

A to je teda za mesiac marec všetko, čas ukáže, čo prinesie apríl. Zostaňte zdraví!