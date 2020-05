Kôprový denník #3 a.k.a. estónska karanténa

Apríl v Estónsku prešiel ako voda. Karanténne dni sa zlievajú dokopy a občas je veľmi ťažké sa rozpamätať, čo človek robil napríklad predvčerom. Niečo produktívne. Odkaz na predošlú časť TU.

Zhruba pred polrokom som sa dobrovoľne upísala nápadu vyraziť do jednej z Pobaltských krajín v rámci programu Erasmus+, konkrétne do Estónska. Človek by si myslel, že vám v rámci programu ponúknu možnosť vycestovať do hlavného mesta, Talinnu, no opak je pravdou. Moje kroky smerovali vo februári tohto roka do druhého najväčšieho mesta Estónska, Tartu. Pravdaže, všetko „druhé najväčšie“ a „prvé najväčšie“ je v Estónsku dosť relatívne, keďže Tartu je asi tak veľké ako moje rodné mesto na južnom Slovensku. Podľa štatistiky z roku 2017 má mesto zhruba 93-tisíc obyvateľov, takže by ste si z toho vzali, že sme tu všetci natlačení na sebe ako také myši. Nesprávne! Ale všetko pekne poporiadku.

Karanténa, štatistiky a vysávač

Začiatok apríla odštartovalo nariadenie, že záujemci o repatriáciu majú poslednú šancu si podať prihlášky do 2. apríla, ináč sa po tomto dátume budú musieť dostať späť na Slovensko vlastnými prostriedkami. Spoločne s ostatnými Slovákmi sme sa kolektívne rozhodli, že teda túto poslednú šancu na repatriáciu nevyužijeme a zostaneme v Tartu. Plán znie nasledovne: ak sa v lete nebudeme vedieť dostať domov, tak sa pokúsime o road trip pešo až na Slovensko. Tak ja sa vám teda ozvem, ako ten plán vyšiel. Ak nás teda nezabásnu niekde na hraniciach.

Estónske štatistiky na začiatku mesiaca vyzerali asi tak, že k 2.4.2020 bolo 779 nakazených, 33 vyliečených a 55 mŕtvych. Zväčša sa jednalo o pacientov z najväčšieho ostrova v Estónsku, Saaremaa, ktorý zostáva až do dnešného dňa najväčším epicentrom nákazy. Korona-nekorona, snažím sa aspoň v tejto karanténe povysávať si apartmán, v ktorom prebývam, pretože v tej zmesi prachu sa čochvíľa urodí Covid-20. Dozvedela som sa však, že vysávač evidentne spadá pod nové pravidlá na internáte vzťahujúce sa na karanténne opatrenia. Vysávač sa teda nepožičiava. Síce je milé, že ku vchodu nainštalovali dezinfekčnú „mašinku“ a snažia sa pracovať na tom, aby sa zamedzil kontakt medzi ubytovanými, avšak pravdou ostáva, že ak by ste vyšli von na ulicu, tak by ste veľa ľudí, ktorí dodržiavajú všetky tie štátne karanténne opatrenia, veru nenašli. Na prstoch jednej ruky by som za pár dní dokázala spočítať to, kto mal na sebe masku alebo respirátor. Ľudia spolu stále chodia v skupinkách a o používaní hygienických rukavíc v obchode ani nehovorím. Estónci sú buď príliš flegmatickí, buď vedia niečo čo ja nie (napríklad po estónsky, hm), alebo je to len ich nátura. Nestarať sa. Však ich tá ich chladná severská krv (a introvercia) ochráni.

Estónske domčeky po tri tisíci raz. (Michaela Rošková)

Slovenská Veľká noc ako domáce násilie?

Je krásne, deň za dňom prichádza slnečný deň a ja mám konečne pocit, že jar je tu. To by som sa však nemohla zobudiť jedno ráno do bielej krajiny. Áno, opäť. Upršaná Veľká noc so sebou priniesla sekulárnu realitu Estónska. Tento sviatok vraj neslávia tak veľmi ako my, na Slovensku. Dozvedela som sa to od mojej učiteľky estónskeho jazyka. Okrem iného sa ku mne dostala informácia o tom, že Estónci nemajú veľa porozumenia pre tradičné slovenské zvyky, ktoré sa viažu na tento sviatok. Dopočula som sa, že niektorí považujú švihanie prútmi za nejaký prejav domáceho násilia. Nie tradície. V Estónsku sa síce Veľká noc neslávi až tak veľmi, ale má mnoho pomenovaní. Jeden väčší jazykolam ako druhý. Aby ste mali predstavu o estónskom jazyku, tak: Ületõusmispüha (Zmŕtvyvstanie), Lihavõtted (áno, doslova mäsobranie), Munadepüha (Vajíčkový sviatok) a Kiigepühad (Hojdačkový sviatok). Ako vidíte, Estónci sú veľmi vyberaví so svojimi menami. To sa, napríklad, viaže aj na krstné mená. Nikdy podľa mena neviete, či sa na vaše stretnutie dostaví muž alebo žena. A to povedala rodená Estónka, žijúca v Estónsku. Škoda, že som sa až príliš neskoro, dávno po odoslaní e-mailu, dozvedela, že meno Külliki je ženského rodu. Tak mi teda prepáč, Külliki z ubytovacieho oddelenia internátu, za ten e-mail, kde som ťa, omylom, oslovila ako muža.

Sneží. Hej, zase. (Michaela Rošková)

Kôpor v karanténe a omyl z ambasády

Keď to už nemôže byť horšie v karanténe, tak vám do života v nej príde opätovne kôpor a omylný e-mail zo slovenskej ambasády v Helsinkách. A najlepšie je, keď sa to stane v rovnaký deň. Ale pekne poporiadku.

Rozhodla som si v tento deň D spraviť kuracie kúsky v jogurte. Na ich prípravu však bolo potrebné si vyvariť aj kurací bujón a priliať tento vývar do zmesi. Zhruba v polovici procesu, kedy sa môj vývar chladil, som zacítila veľmi špecifickú vôňu. Ako besný pes som začala behať po izbe a snažila som sa identifikovať, skade to pochádza. Došlo mi. Bujón má v sebe kôpor, píše sa to ešte aj na obale (ešte aj nakreslené to tam je!). Nevedela som či sa mám smiať alebo plakať. Nový poznatok: kôpor sa tu teda nedáva len do ovocných šalátov, ako výplň do mäsa, ale ešte aj ako prísada zmiešaná v kuracom bujóne. Ja sa ho tu fakt nezbavím!

Skôr, v ten istý deň, som veľmi dumala nad tým, ako sa dostanem v júni, prípadne na konci mája domov. Ako blesk z jasného neba mi následne prišiel e-mail od nemenovanej pani/slečny, ktorá pracuje na ambasáde v Helsinkách (= táto ambasáda funguje aj pre tých, čo sa nachádzajú v Estónsku), že sa môžem dostať na repatriačný let zo Švédska späť na Slovensko. Potešila som sa. V podstate mi tak dal náš štát nádej, že sa možno domov dostanem aj repatriačňákom, aj keď už dávno skončilo prijímanie žiadostí. Bola som teda presvedčená, že som za vodou, že ma na ambasáde evidujú a život je gombička! Lenže potom... potom mi prišiel e-mail. Od ďalšieho zamestnanca ambasády, ktorý veľmi evidentne zabudol, že na spätný e-mail kolegyni neodpovedá len jej, ale aj všetkým predošlým adresátom. A v ňom stálo toto: „Roškovej to asi nebolo treba, ona je v Tartu. Prepošli to radšej pls XY a YZ.“ Au? Nielenže sa ukázalo, že ambasádori majú pestré výrazové prostriedky ako pls, ale zároveň aj to, že moderná technológia je ich odveký priateľ. Zhruba polhodinu potom, čo sa toto odohralo a každý adresát teda videl, že ja s nimi repatriačným letom nepoletím (možno aj šťastie pre nich), tak mi prišlo asi tucet notifikácii. Inkriminovaný ambasádor žiadal o „odvolanie správy“, ktorú predtým zaslal. A to v podstate znamená, že sa dvanásťkrát snažil o to, aby bola jeho správa v službe Gmail zmazaná. Ako sa však hovorí, čo sa dostane na Internet, tak sa z Internetu už nedostane.

Pravdepodobne sa aj v tomto dome niekde varí kôpor... (Michaela Rošková)

Aj v karanténe sa dajú získať poznatky!

Moje zbieranie poznatkov pokračuje aj potom, čo som nútená dodržiavať karanténu a v podstate nemám žiaden bližší kontakt s nikým. Ak nerátam predavačky v miestnom obchode. Napríklad som sa dozvedela, že fráza „Kuidas läheb?“, ktorá v preklade znamená „Ako sa máš?“ neslúži len ako prázdna fráza, kedy vlastne nikoho v skutočnosti nezaujíma, ako sa dotyčný človek má. Po prepýtaní sa takejto frázy môžu nastať dve pravdepodobné situácie: 1. Estónci sa začnú panicky pýtať, skade ich poznáte natoľko dobre, že sa to pýtate. 2. Začnú zdĺhavo rozprávať o svojom živote. To vraj zdieľajú so svojimi fínskymi bratmi, ako som sa dozvedela priamo od fínskeho zdroja. Ak sa vraj niekto zaujíma, tak to väčšinou znamená, že ho skutočne trápi, čo sa v živote daného indivídua odohralo. A to sa automaticky rovná tomu, že o sebe indivíduum začne rozprávať vo veľkom. Zdravenie v obchode nečakajte od každého predavača za pultom. Väčšinou iba od každého tretieho, málokto sa dokáže zákazníkovi pozdraviť a vysúkať zo seba viac ako len slušné frázy „Ďakujem.“ a „Prosím“.

Snáď najzaujímavejší poznatok doteraz sa týka nešťastného výberu slov, ktoré v konečnom výsledku dajú horibilne známu skratku. KKK. V Estónsku sa však jedná o skratku, ktorá má pôvod v anglickom FAQ, čiže najčastejšie pýtané otázky. KKK tak znamená v celistvosti (nech si užijete zase kúsok estónčiny): Korduvalt küsitud küsimused.

Emajõgi a rybári. (Michaela Rošková)

Pesimistické zavŕšenie mesiaca

Koncom mesiaca ma zachvátila akási depresia z toho, že to nie je Erasmus+, o akom som snívala a ešte som aj oddelená od mojich kamarátov. Ja totižto bývam na intráku, ktorý nie je v takom hojnom počte obývaný Erasmákmi, minimálne nie takými, ktorých lepšie poznám alebo som sa stihla zoznámiť (nepočítajúc moju spolubývajúcu Daisy, parťáčku na dlhé rozhovory o všeličom). Skrsla mi celkom odvážna (a hlúpa, priznajme si) myšlienka, že ak by som tam bývala, mohla by som sa stretávať s kamarátmi. Takéto uvažovanie som skutočne mala asi dva dni predtým, než som sa nedozvedela, že na internáte (tom druhom!) sa nachádzajú niekoľkí pacienti diagnostikovaní s Covid-19. Konkrétne sa číslo diagnostikovaných vyšplhalo na 19 pozitívnych ubytovaných. Dokopy otestovali 274 ľudí na internáte. Zhruba v tom momente som bola celkom vďačná za túto moju už v podstate mesačnú izoláciu od každého okrem mojej spolubývajúcej...

Všetko tak modré. (Michaela Rošková)

A predo mnou je už iba posledný mesiac, ktorý ma delí od toho, aby som prišla domov. Zostaňte zdraví, vidíme sa v máji!