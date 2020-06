Kôprový denník #4 a.k.a. štát(ky) zmätky

O tom, ako sa popustil estónsky detail pre bezpečnosť, ako som dostala to správne rozlúčkové jedlo, ako v Estónsku nie sú len dobrí ľudia a ako som si potvrdila, že Slovensko je občas Kocúrkovo. Odkaz na predošlú časť TU.

Zhruba pred polrokom som sa dobrovoľne upísala nápadu vyraziť do jednej z Pobaltských krajín v rámci programu Erasmus+, konkrétne do Estónska. Človek by si myslel, že vám v rámci programu ponúknu možnosť vycestovať do hlavného mesta, Talinnu, no opak je pravdou. Moje kroky smerovali vo februári tohto roka do druhého najväčšieho mesta Estónska, Tartu. Pravdaže, všetko „druhé najväčšie“ a „prvé najväčšie“ je v Estónsku dosť relatívne, keďže Tartu je asi tak veľké ako moje rodné mesto na južnom Slovensku. Podľa štatistiky z roku 2017 má mesto zhruba 93-tisíc obyvateľov, takže by ste si z toho vzali, že sme tu všetci natlačení na sebe ako také myši. Nesprávne! Ale všetko pekne poporiadku.

Rozlúčka s Tartu

Tartu sa pre mňa stalo domovom na štyri hektické mesiace, ktoré priniesli viacej izolácie, než rozmachu dobrodružstva a objavovania rôznych zákutí. Posledný mesiac som sa to snažila dobehnúť rôznymi výletmi a prostými vychádzkami s kamarátmi. Za jeden mesiac však asi ťažko dobehnete všetko to, čo ste v podstate za dva mesiace izolácie stratili, avšak dá sa k tomu aspoň veľmi zhruba priblížiť.

Máj-jún v Tartu a vôbec v Estónsku vyzeral nasledovne: vonka ste už ťažko stretli človeka, ktorý by nosil masku a dbal na svoje okolie, väčšina sa preháňala aj v uzavretých priestoroch obchodov bez nej. Čísla aktívnych prípadov padli pod hranicu 200 nakazených. Väčšina sa aj tak ani nenachádzala v kraji a okolí Tartu. Počasie sa v podstate tiež unormálnilo a do Estónska zavítalo aké-také leto, kedy spŕchlo maximálne ráno a poobede sa už riadne vyčasilo. Reštrikcie však stále platili, aspoň nejaké. Do vnútra reštaurácie mohli pustiť len obmedzený počet zákazníkov a ľudom pripomínali ilustračné tabule dvojmetrový odstup. Nie však povinný, ale odporúčaný. Tak nejako to ubehlo ako voda, nadišiel čas, aby som si pobalila svoje „saky-paky“, ako hovorieva snáď každá slovenská mama, a vydala sa ďalej. Čakali ma ešte dva dni v estónskom hlavnom meste Tallinn. S Tartu som sa preto chcela rozlúčiť svojsky, objednaním si posledného obedu. Vydala som sa do reštaurácie, objednala som si moju špecialitu (čo vlastne špecialita vôbec nie je) a čakala kým mi ju pani naservíruje. Neviem, asi musela sama cítiť, že jej odchádza stála zákazníčka a že si možno zaslúžim nejakú peknú spomienku na druhé najväčšie mesto Estónska. Možno práve preto predo mnou pristáli tie chutne vyzerajúce chrumkavé kuracie kúsky, šalát a hranolky s... kôprom. Hej. Kôpor. Nikdy predtým som nevidela, že by niekto dokázal hranolky posypať kôprom, možno sa jej ruka triasla a chcela to kydnúť na šalát, to sa už nikdy nedozviem. Chuť do jedla ma okamžite prešla. Pani mi nikdy predtým hranolky kôprom neposypala. Tik v mojom oku silnel priamou úmerou s tým, ako sa mi dvíhal žalúdok. Na vôňu kôpru som alergická, hoc nie v pravom zmysle slova. So sebazaprením a po oškrabaní kúskov kôpru som tento posledný obed v Tartu zjedla. Zaručene sa mi však vryl do pamäti.

Nostalgická ulička v Tartu, múzeum hračiek. (Michaela Rošková)

Tallinn a jeho zákutia

Do Tallinnu som sa dostala za pomoci vlaku. Pred cestou vlakom som si hovorila, že asi ťažko sa stane, že v Estónsku bude niekedy vlak plný. Určite nie do takej miery ako sa tak stáva na Slovensku. Škaredo som sa mýlila. Hoc sú vlaky zvonka aj zvnútra nádherné a ani jeden sa počas cesty nezapáli alebo sa nepremení na nejaký súkromný vodný park, tak sa po pár zastávkach začínal vyplňovať. Nielenže nastupovalo veľa babičiek, dedkov a mladých ľudí, ale hlavne cyklistov a mamičiek s kočíkmi. A síce si cyklisti vedeli uskladniť svoje bicykle, voľných miest už po pár zastávkach nebolo, a tak sme v čase pandémie COVID-19 boli na sebe natlačení ako sardinky. Z toho jedna jediná pani na sebe mala ochrannú masku (nerátam seba samú). Dokým sme dorazili do Tallinnu, tak bol vlak plný ako na spodnej trase Košice-Bratislava a ja som len mohla byť rada, že sa do toho nepridalo ešte nejaké horenie.

Čo sa týka samotného mesta, jedná sa o mesto postavené pri Fínskom zálive. Sama som z neho mala pocit, že v sebe zvláda kombinovať kontrasty viacerých štýlov. Staré budovy sa stretávali s modernými stavbami a čím hlbšie ste sa dostávali do časti Starého mesta, tým viac to tam zase zaváňalo stredovekom. Časť Starého mesta v Tallinne je navyše zapísaná ako pamiatka v UNESCO, s čím sa, podľa môjho názoru, určite stotožní každý, kto do mesta zavíta. Do tejto časti sa taxíky nedostanú, a tak ste odkázaní na iné populárne prostriedky v Estónsku. Alebo svoje nohy. Ja som chodila. Jedna z mojich zastávok bola aj parlamentná budova zámku Toompea, Chrám svätého Alexandra Nevského a aj palác Kadriorg, ktorý je v súčasnosti miestom múzea umení. Väčšinu najhlavnejších pamiatok vie človek prejsť aj peši za jeden celý deň, avšak k preprave po meste slúži pokojne aj sieť MHD vrátane električiek. Po meste nájdete navyše odstavené elektrické kolobežky, ktoré si získali v posledných mesiacoch rovnakú popularitu v Estónsku ako v iných štátoch. Nič však nie je krajšie ako poznávať Tallinn na vlastných nohách a túlať sa po uličkách, kde sú práve tie kontrasty medzi starým a novým najviac badateľnejšie a najlepšie kombinované. Pokojne sa totiž stávalo, že prvá polovica budovy bola stále stará a nezrekonštruovaná, kým na jej vrchu sídlila modernistická budova z 21. storočia.

Veľmi často sa mi stávalo, že som na ulici počula hovoriť viac Rusov ako Estóncov. Možno to bolo spôsobené aj tým, že Estónci sú introverti a bežne sa asi do reči nepúšťajú. Ale ktovie. To isté platilo aj o taxikároch, žiaden z nich nebol Estónec, ich (= moje osobné) skóre bolo dvaja Rusi, jeden Bielorus.

Čo by to bol za výlet, ak by sa mi, samozrejme, niečo neprihodilo. V miestnej sieti obchodov Comarket, som sa dostala do potýčky s predavačkou. Odmietla mi nablokovať moje raňajky, ktoré som si tam chcela kúpiť. Keď som sa jej pekne spýtala, či by mi to mohla povedať po anglicky, tak odmietla, že ona je v Estónsku a tam bude hovoriť po estónsky. Nuž a keď som zdôraznila, že ja po estónsky nerozprávam, tak mi odvetila, že to jej problém nie je a moje raňajky mi rovno vyhodila do koša. Čiže tak. Asi sa pre istotu naučte nejaké základné frázy pre prípad vyjednávania s predavačkami. To je moja rada. Ach, a zoberte si dáždnik! Ten sa vám pre každý prípad v Estónsku zíde.

Palác Kadriorg. (Michaela Rošková)

Cesta domov

Moje štyri mesiace v Estónsku vyvrcholili 9. júna, kedy som mala odletieť z Tallinnu priamo do Viedne. Predchádzali však tomu dva zrušené lety, pričom z toho prvého som doteraz nevidela peniaze, ktoré sa mi, podľa správnosti, mali vrátiť. Prirodzene som tak bola v strese, či sa náhodou na poslednú chvíľu niečo nepokazí. Nič takého sa neudialo. Letela som ráno, o šiestej. Check-in batožiny sa mal udiať o 4:15, avšak prišla som omnoho skôr. Taká ďalšia rada, ak je to prvý let v ten deň, tak sa letisko otvorí len pár minút pred umožnením check-inu. Takže som tam od tretej ráno čakala hodinu, našťastie sa dalo skryť pred tou raňajšou zimou do presklenej budovy vedúcej do podzemného parkoviska. Neviem či je to aktuálnou situáciou alebo proste fakt, ale už si to zapamätám. Pre ďalšie výlety. Letisko v Tallinne je malé, a tak sa tam veľmi ľahko zorientujete. Nikam nemusíte bežať a personál je v podstate veľmi ochotný. No najkrajšie na tom všetkom sú dizajnované „gates“, ktoré vyzerajú skôr ako VIP lóže než ako obyčajné čakárne. Každá mala svoju farbu, svoje útulné kresielka. V tento čas nás cestovalo zhruba do 15 ľudí, a tak bolo letisko tak povediac úplne prázdne. Vo Schwechate bola táto prázdnota ešte očividnejšia. Na letisku nás privítali policajti/ozbrojené zložky, ktorým sme následne predložili papiere, v ktorých som ja osobne deklarovala, že Rakúsko opustím do pár hodín a že mojou cieľovou destináciou je Slovensko. Ešte vám zmerajú teplotu a pokiaľ je všetko v poriadku, mierite ďalej!

Brána Viru, vstup do Starého mesta. Tallinn. (Michaela Rošková)

Slovensko alebo Vitaj v Kocúrkove

No a záver tohto môjho denníka sa nesie, samozrejme, v typicky slovenskej zmätočnej vlne. Predtým, ako som pristála a prešla na Slovensko, som bola v tom, že po príchode na hraničný prechod Berg-Petržalka, si aktivujem aplikáciu smart karantény a do nej sa aj eventuálne dostanem. Vytlačila som si xy papierov, ktoré po človeku vyžadujú, zaregistrovala som sa na stránke vyhradenej pre tento druh izolácie a stiahla som si aplikáciu do mobilu. Už stačilo len prísť na hranicu, kde by som sa podrobila kontrole aplikácie a následne by mi ju policajný príslušník aktivoval. Nuž, nič takého sa nestalo. Po príchode taxíkom na hraničný prechod sme boli konfrontovaní s realitou. Na hraničnom priechode sa nachádzalo jedno policajné auto, nič viac. Nikto nič nekontroloval, nikto nič neaktivoval. Policajti mi povedali len toľko, že: „Tak... my vám to aktivovať nevieme. Choďte domov, buďte doma. Aktivujte si to tam sama.“ Hej. Po dovolaní sa na infolinku som sa dozvedela, že si to aktivovať sama neviem a že sa mám len nahlásiť na regionálny zdravotnícky úrad, kde ma už oni budú inštruovať o tom, čo ako robiť a kedy absolvovať test. Vraj mi aplikáciu už nikto neaktivuje, pretože sme s Rakúskom otvorili hranice. Aj keď som prišla z Estónska, tak tým, že som prechádzala cez Rakúsko, sa ma povinnosť aktivácie aplikácie netýka. Zmätok. Do tretice v ten deň som sa následne dozvedela z Matovičovej tlačovky, že od 10. júna mi pre istotu, ako človeku prichádzajúcemu z Estónska, zaniká povinnosť karantény. Krajina je na tom dobre, čo sa týka celkového zvládnutia COVID-19 situácie a jej pacientov, takže sa zaradila do zoznamu tzv. bezpečných krajín. Aplikácia tak fungovala necelé dva týždne na hraniciach s Rakúskom, teraz je už z toho len niečo, čo vám zbytočne zaberá pamäť v mobile. Ale nevadí, pre ľudí je to výhodné. Ostáva už iba dúfať, že je možné sa spoľahnúť na kolektívnu zodpovednosť.

Chrám svätého Alexandra Nevského, Tallinn. (Michaela Rošková)

Napriek tomu som však test, akurát včera, podstúpila. Nie je to nič strašné, aspoň pre mňa nebolo. Štyri mesiace sú za mnou a ja sa neviem dočkať, kedy raz táto situácia pominie a budem vám môcť priniesť „denníky“ z iných krajín.

Avšak nateraz – Nägemist!